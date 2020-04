LECCO – Quotidiano bollettino della Prefettura di Lecco in merito ai servizi di controllo sui provvedimenti per il contenimento della pandemica da Coronavirus. Venerdì 3 aprile sono stati 1243 i lecchesi fermati, 24 dei quali sanzionati per il mancato rispetto dell’isolamento stabilito dal Dpcm dell’11 marzo scorso. Si è registrata inoltre una denuncia per falsa attestazione. Tutti in regola i 206 esercizi commerciali ispezionati.

NEI GIORNI SCORSI