LECCO – Nel corso della notte appena trascorsa, personale della Polizia di Stato di Lecco-Squadra Volanti, durante un servizio di controllo del territorio, transitando presso piazza Stazione ha identificato B. V. C. nato in Romania, classe ’97, che risultava destinatario di un ordine di carcerazione per scontare 9 mesi di reclusione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Il 24enne è stato quindi accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso.

Interrogando la banca dati, l’uomo aveva a suo carico vari precedenti, tra i quali reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la persona, nonché sottrazione di minore e reati in materia di stupefacenti.

Accertata la validità del provvedimento restrittivo, B. V. C. è stato quindi tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Lecco-Pescarenico a disposizione dell’autorità giudiziaria.