LECCO – Si attesta sul 4% la porzione di lecchesi che si sposta senza motivazioni valide e dunque trasgredisce il Dpcm dell’11 marzo per contenere la pandemia da Coronavirus. Anche per quanto riguarda mercoledì infatti, i dati dei servizi di monitoraggio effettuati dalle forze dell’ordine non si discostano dalle statistiche dei giorni precedenti: 39 i cittadini denunciati su 980 interrogati.

