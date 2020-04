LECCO – 38 sanzioni per mancato rispetto del confinamento e due denunce a persone in quarantena “evase” dal proprio domicilio. Questi i risultati di giovedì 16 aprile in merito ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine per il contenimento della pandemia da Coronavirus sul territorio lecchese. 1.213 le persone fermate dalle forze dell’ordine, 450 i negozi ispezionati.