LECCO – 1292 cittadini controllati nell’ambito dei servizi delle forse dell’ordine per il contenimento della pandemia da Covid-19. Nel rapporto del primo aprile ci sono ancora dei lecchesi sanzionati, 37 nello specifico, e di nuovo, come ieri, è scattata una denuncia per un cittadino positivo al Coronavirus ed evaso dalla quarantena obbligatoria. Tutte in regola le 646 attività commerciali ispezionate.

