LECCO – Ancora un dato decisamente positivo quello registrato nei controlli al Green Pass di ieri, lunedì 13 dicembre a Lecco.

Il report statistico che viene diffuso quotidianamente dalla Prefettura di Lecco certifica che su 279 persone fermate dalle forze dell’ordine nel capoluogo nessuna ha ricevuto sanzioni.

Analogo discorso vale per gli esercizi commerciali ispezionati, 35 nel complesso: anche in questo caso zero multe o segnalazioni.

Ecco la tabella con l’esito: