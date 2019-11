LECCO – Italia Viva Lecco, in attesa di definire l’organizzazione territoriale che sarà indicata in ambito nazionale, si è dotata di un coordinamento provinciale. Inoltre a Colico il nuovo partito di Matteo Renzi ha anche un gruppo consiliare.

Il coordinamento territoriale raggruppa tutti i comitati attivi ed ha lo scopo di raccordare l’attività delle persone che intendono spendersi per costruire questo nuovo soggetto politico. A poco più di un mese dalla Leopolda 10 che ha sancito la nascita di Italia Viva, sono otto i comitati attivi in provincia di Lecco per un totale di una cinquantina di persone: Comunicare! (Brivio), Società aperta Calolziocorte, Europa Merate, Colico Viva, Italia Viva Lecco, Destinazione Domani – Lecco Viva, Lecco per l’ambiente, Il futuro è adesso Lecco (Missaglia).

Il coordinamento provinciale è costituito da Salvatore Aloisio, Raffaele Grega, Marta Morea, Marco Panzeri, Luigina Perozzi, Roberta Rivellini, Giacomo Ventrice, Giacomo Vitali e Giulia Vitali. Marco Panzeri è stato indicato quale portavoce.

“Stiamo lavorando per ampliare il consenso in tutto il territorio e saremmo lieti se altri cittadini ed amministratori locali vorranno partecipare a questo percorso: insieme possiamo fare molto per questa provincia” le prime parole della neonata formazione.

L’esempio è quello di Colico dove Italia Viva prende il posto della civica Nuovo Progetto Colico, formazione di minoranza presieduta da Raffaele Grega, già sindaco dal 2011 al 2016. Grega ha motivato le ragioni della scelta riassumendo i passaggi più salienti del suo impegno amministrativo a partire dalla sua discesa in campo. In sostanza Grega, sostenuto in questa scelta anche dal Coordinamento provinciale di Italia Viva, ha affermato la necessità, in questa fase di sostanziale distacco dell’attuale amministrazione comunale dalle reali esigenze dei cittadini di Colico, di contrastare anche sul piano politico un certo modo di intendere il governo amministrativo di una comunità.

Raffaele Grega ha inoltre stigmatizzato il comportamento di sindaco, gunta e consiglieri di maggioranza per aver gestito esclusivamente con logiche di appartenenza partitica l’inaugurazione del nuovo plesso scolastico di Colico che venne finanziato dal piano per l’edilizia scolastica approvato dal Governo Renzi.