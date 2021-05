ROMA – Giovedì mattina i componenti della Lega nel Comitato parlamentare per sicurezza della Repubblica, senatore Paolo Arrigoni e onorevole Raffaele Volpi, hanno rassegnato le loro dimissioni come componenti del Comitato. Raffaele Volpi si è inoltre dimesso da presidente del Copasir.

La decisione della componente leghista del Copasir è arrivata dopo la scelta di Pd e M5s di abbandonare i lavori della commissione. Al centro dello scontro politico, le mancate dimissioni del presidente Volpi dopo l’ingresso in maggioranza del suo partito, la Lega. Come stabilisce la legge, infatti, la presidenza della commissione spetta all’opposizione ma le forze politiche non sono riuscite a trovare un accordo per cedere la presidenza a Fratelli d’Italia.

Fonte Agenzia DiRE