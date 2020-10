MILANO – “I cittadini, gli imprenditori e i lavoratori lombardi sono bloccati, in attesa che la Lega finisca di fare i propri comodi. L’ingerenza di Salvini nelle scelte che la Giunta ha preso al termine di un percorso condiviso con opposizioni, sindaci e scienziati sono inaccettabili“. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Massimo De Rosa si esprime sul summit di martedì sera tra il presidente Fontana e il leader della Lega Matteo Salvini.

“Il leader della Lega – prosegue De Rosa – conferma di essere l’unico a non aver ancora capito nulla della difficile situazione in cui si trova il Paese, in particolare la Lombardia. Negazionisti, complottisti e le persone che tentano di lucrare consensi sulla pandemia e sulla pelle di noi tutti non devono essere assecondati. Fontana faccia ciò per cui è stato eletto: governi e rispetti le decisioni prese, per il bene della Lombardia. Perdere tempo ora, altro non fa se non acuire i rischi di un nuovo lockdown. Salvini, e la Lega, antepongono i propri obiettivi elettorali all’interesse dei lombardi e alla loro salute”.

“Attendiamo le decisioni del presidente Fontana. Certo è che se le richieste di Salvini venissero, giustamente, liquidate come una inutile perdita di tempo, il leader della Lega perderebbe ogni credibilità all’interno del proprio partito. Di contro, se ad essere esautorate fossero le scelte del governatore, Fontana risulterebbe essere una marionetta nelle mani di Salvini e alla Lombardia, in questo momento, serve un governatore non un burattino” conclude il pentastellato.