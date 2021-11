MILANO – Diffusi dalla Regione, tramite la sua agenzia di informazione Lombardia notizie, i dati di oggi relativamente alla pandemia da Coronavirus. A fronte di 115.036 tamponi effettuati, sono 2.209 i nuovi positivi (1,9%).

Scendono leggermente i nuovi casi di contagio nel Lecchese, sette i decessi in tutta la regione contro i 12 registrati ieri.

– i tamponi effettuati: 115.036, totale complessivo: 20.111.591

– i nuovi casi positivi: 2.209

– in terapia intensiva: 81 (+7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 767 (+27)

– i decessi, totale complessivo: 34.330 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 782 di cui 326 a Milano città;

Bergamo: 107;

Brescia: 286;

Como: 160;

Cremona: 88;

Lecco: 58;

Lodi: 26;

Mantova: 82;

Monza e Brianza: 189;

Pavia: 85;

Sondrio: 29;

Varese: 241.

(LNews)