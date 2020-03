LECCO – Apparecchiature per il valore di un milione e quattrocenomila euro sono già state ordinate per gli ospedali di Lecco e Merate grazie alla solidarietà confluita nel fondo “Aiutiamoci” istituito dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese. La raccolta fondi è coordinata da un comitato composto oltre che dalla Fondazione anche dalle municipalità di Lecco e Merate, dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) di Lecco e dal Distretto Socio Sanitario della Provincia di Lecco.

Nella cassa sono raccolte donazioni di banche, fondazioni, associazioni, enti, ma anche di studenti, privati cittadini e negozianti. Il territorio lecchese, come sempre, si sta dimostrando generosissimo e si è attivato immediatamente per mettere a disposizione dei propri ospedali risorse attraverso le quali l’Asst potenzierà i fabbisogni dei reparti adibiti all’emergenza Coronavirus.

I tre ordini hanno avuto rispettivamente il valore di 950mila euro, 105mila euro e 408mila euro e hanno permesso di dotare le strutture sanitarie locali di svariata apparecchiatura tra cui 20 preziosi ventilatori extraospedalieri ma anche mille schede tv e cuffie per alleviare la degenza dei pazienti in isolamento.

La raccolta continua: per donazioni inferiori ai 50 euro attraverso la piattaforma GoFundMe a questo indirizzo; per donazioni superiori ai 50 euro con bonifico bancario a Intesa Sanpaolo IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286, in questo caso le donazioni daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.