LECCO – Incidente stradale con feriti (per fortuna lievi) nel tardo pomeriggio di giovedì in corso Carlo Alberto. Coinvolte due persone, entrambi maschi. Hanno 26 e 62 anni e risultano in “codice verde” – condizioni dunque poco critiche secondo i parametri di AREU.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi. Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia, con conseguenze pesanti per la circolazione complessiva in città – come spesso capita in casi come questi.

Aggiornamenti della notizia appena disponibili su Lecco News.

RedCro