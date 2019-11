LECCO – Come fa una coppia a resistere nel tempo? Una risposta può darla Cosa ci fa stare insieme?, un workshop di 3 incontri dedicato a coppie sposate e conviventi: un’occasione per mettersi in gioco attraverso lo svolgimento di lavori gruppo, la proposta di spunti di riflessione, la partecipazione a momenti teorici ed esperienziali.

A ideare il percorso, volto a incrementare il benessere della coppia e la qualità dello stare insieme, sono tre psicologhe di orientamento sistemico-relazionale: Gloria Teresa Invernizzi, Naomi Noseda, Lisa Oggioni. Il focus del loro lavoro è la relazione del singolo individuo con il partner, con particolare attenzione alle risorse e alle potenzialità della coppia. Come professioniste si occupano sul territorio di individui singoli, coppie e famiglie in difficoltà.

Durante gli incontri, si prenderà spunto dalla teoria della “casa della relazione solida” di Gottman & Gottman per promuovere nei partner una riflessione sulle “fondamenta” della propria coppia, favorendo il confronto e la consapevolezza. Dal punto di vista pratico, si propongono invece brevi esercizi, guidati dalle psicologhe, in cui la coppia si mette in gioco, sia tramite la realizzazione di prodotti grafici che attraverso il movimento del corpo nello spazio.

Gli incontri si terranno a Lecco, presso lo studio di psicologia in Corso Matteotti 14, nelle seguenti date: 30 novembre, 7 e 14 dicembre con orario 10.30-12.

Il workshop prevede un contributo di 30€ a coppia per 3 incontri. È necessaria l’iscrizione ai seguenti recapiti:

Gloria Teresa Invernizzi 340 6730374

Naomi Noseda 333 3436371

Lisa Oggioni 334 1191724

gloriateresainvernizzi@gmail.com