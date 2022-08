LECCO – Si sono chiuse le votazioni da casa per selezionare i 10 migliori talenti che, a ritmo di rock’n roll, avanzano dritte alla finale, prevista per domenica 4 settembre a Sant’Agostino, Bergamo, in occasione dell’evento Bergamo Racconta Springsteen arrivato alla sua VI edizione dal titolo ON THE ROAD.

Rullo di tamburi quindi per “COVER ME“, il contest organizzato dal gruppo “NOI & Springsteen”, che ha visto una partecipazione straordinaria di musicisti e di pubblico votante. I 10 talenti selezionati da oltre 5.000 persone hanno totalizzato ben 30.168 le visualizzazioni sul sito.

Premio della Critica per Iacopo Fedi, da Ascoli, con “Spirit in the Night“, perché come dice lo stesso Gino Castaldo – critico musicale tra i più noti in Italia e che da oltre 40 anni narra, con immagini e parole, la storia dei grandi nomi della musica italiana e internazionale e che presiede una giuria di altissimo livello – “è stato in grado di trasmettere l’enorme passione che avvolge il mondo poetico e musicale di Bruce Springsteen”.

Anche Lecco ha corde tese e con un buon grip sulla classifica finale: secondo posto per Franky and the Blind Zeroes con “Born in the USA” e sesta posizione per Veronica Howle con “Radio Nowhere“.

Gli altri talenti partecipanti si sono classificati, rispettivamente: primo posto per il milanese Tommy Mauri con “Spirit in the Night“, terzo posto per Luca Milani con “Devils and Dust” sempre da Milano, quarto per la partenopea Elda con “I’m on Fire”, quinta posizione per i bresciani “The Crowsroads” con “Save my Love”, da Firenze abbiamo Andrea Pacini con un settimo posto che ha portato “Born to Run”, ottavo per gli Stick o The Plan con “Rosalita” della città meneghina, nona posizione per Freddocane da Bergamo con “Because the Night” e decimo classificato Simone Bernardini, Cagliari, “Dancing in the Dark”.

Le voci sono calde e graffianti, pronte a contendersi il primo posto in finale, prevista per domenica 4 settembre nel suggestivo parco di Sant’Agostino a Bergamo alta.

“Come gruppo, vogliamo innanzitutto fare i complimenti ai 10 finalisti selezionati e non solo. Anche coloro che non sono riusciti a classificarsi tra i primi 10 hanno contribuito a rendere il contest avvincente ed emozionante, dimostrandosi immensamente talentuosi. Quest’anno è stata davvero dura per le due giurie stilare la classifica” commenta Alberto Lanfranchi, fondatore del gruppo NOI & Springsteen.

“Ma la soddisfazione per il numero crescente di persone che ci seguono è enorme così come l’entusiasmo per la grande partecipazione di tutta la community che, da casa, insieme alla Giuria di Qualità presieduta da Claudio Trotta ha scelto i 10 migliori talenti. I numeri di quest’anno sono stati di gran lunga superiori rispetto a quelli dell’anno scorso, ma il più grande successo di questa edizione è legato all’aver coinvolto ed emozionato un così ampio numero di persone”.