LECCO – 160 posti letto Covid all’ospedale A. Manzoni di Lecco, undici dei quali destinati alla terapia intensiva e quattro alla sub-intensiva. Nell’ultima settimana è stato attivato anche l’ospedale di Merate, che in precedenza era stato Covid-free e che attualmente conta 36 posti letto disponibili. La situazione resta per il momento sotto controllo.

“Stiamo procedendo ad assunzioni di personale nei massimi numeri possibili e secondo le varie forme che la normativa ci consente. Dall’1 settembre abbiamo proceduto a nominare, per la dirigenza medica, sei persone a tempo determinato e 15 a tempo indeterminato, un incarico libero professionale, tre Co.Co.Co. Per quanto riguarda la dirigenza non medica ne abbiamo nominati dieci di cui quattro a tempo indeterminato. Tra tecnici e infermieri siamo a 56 nomine e infine a 26 nomine nel comparto amministrativo” ha spiegato il direttore generale di Asst Paolo Favini.

All’ospedale di Lecco c’è anche in programma di installare due container esterni all’edificio in modo da creare una percorso riservato ai pazienti che finiscono la quarantena e vanno rivisitati. Si eviterà così l’ingresso all’interno della struttura sanitaria di pazienti potenzialmente contagiosi.

Ad oggi, agli ospedali di Lecco e Merate non è ancora stato richiesto di inviare personale per l’ospedale alla Fiera di Milano. “La Fiera è una grande rianimazione finalizzata a centralizzare personale e pazienti – prosegue Favini – Spetta a Regione Lombardia organizzare questa attività, ad oggi a noi non è ancora arrivata nessuna comunicazione”.

Sono attualmente 42 i positivi al tampone all’interno il personale sanitario, tra medici e infermieri, ma sono tutti casi di contagio avvenuto all’esterno della struttura ospedaliera.

