COMO – In questi giorni di straordinaria emergenza dovuta al contenimento epidemiologico da Covid-19, il nostro Paese si trova a vivere momenti di estrema difficoltà che mai avevamo provato dal dopoguerra ad oggi. Ed è proprio per questo motivo che dobbiamo mettere in campo tutte le forze possibili come Comunità per provare ad uscire rapidamente e riacquisire quel concetto di normalità che tanto è caro a tutti noi, sia nei contesti personali che lavorativi e familiari.

In questa logica la Uil Fpl del Lario fa leva sulla grande responsabilità e solidarietà che abbiamo sempre dimostrato come Paese nei momenti di criticità, per fare appello agli albergatori e ai cittadini tutti ad offrire alloggio gratuito agli operatori sanitari e dei servizi di emergenza che versano nella costante preoccupazione di poter contagiare oltre che se stessi i propri cari per i rischi che corrono nel rendere la prestazione lavorativa.