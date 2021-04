LECCO – Calano i pazienti Covid negli ospedali lecchesi. Sono 132 quelli ricoverati al ‘Manzoni’ di Lecco e 90 quelli al ‘Mandic’ di Merate. Lo scorso 12 aprile erano in totale 278: 173 nel capoluogo e 105 in Brianza.

Secondo i dati raccolti in mattinata ci sono 15 pazienti in terapia intensiva a Lecco e 8 a Merate (20 e 6 nel rilevamento del 12 aprile), e 14 pazienti in C-Pap a Lecco e 18 a Merate (14 e 17 dieci giorni fa).