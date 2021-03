LECCO – Sono 324 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lecchesi, 26 dei quali in terapia intensiva.

I dati, riferiti alla mattina di oggi, lunedì 22 marzo, evidenziano un lieve aumento rispetto al precedente aggiornamento rilasciato dall’Asst. Erano infatti 316 i pazienti Covid lo scorso lunedì 15 marzo, di cui 25 in terapia intensiva.

Nello specifico al ‘Manzoni’ di Lecco i posti occupati da malati di Coronavirus sono 202, tra essi 24 sono in C-Pap e 18 in terapia intensiva. Per quanto riguarda il ‘Mandic’ di Merate, 122 è il numero complessivo di ricoverati, con 25 pazienti in C-Pap e 8 in terapia intensiva.