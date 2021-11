LECCO – Grande attenzione alla ripresa dell’emergenza Covid, dopo la “proclamazione” da parte dell’EMA – Agenzia europea del farmaco – dell’inizio della cosiddetta quarta ondata del virus.

In questo contesto, importante la tabella riepilogativa dei pazienti Covid positivi per il presidio ospedaliero di Lecco, diramata questa mattina dalla ASST lecchese. Sette i posti occupati, uno dei quali in Terapia Intensiva:

> LEGGI ANCHE