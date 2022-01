LECCO – Sono 137 i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati oggi all’ospedale di Lecco, di questi sei sono in C-Pap e dieci in terapia intensiva.

Inoltre, a seguito della comparsa di un cluster di positività nella Medicina del ‘San Leopoldo Mandic’ di Merate, l’Asst ha convertito 18 posti letto internistici in letti Covid subito occupati da 13 pazienti.

“Il cluster non era immediatamente riassorbibile dalla Medician del ‘Manzoni’ – spiegano dal nosocomio brianzolo – ma non appena la situazione evolverà favorevolmente saranno per primi riconvertiti a Covid Free i letti della Medicina di Merate”.