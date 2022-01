LECCO – Sono 138 i pazienti Covid positivi ricoverati oggi all’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco. I dati, diffusi dall’Asst, rivelano che più della metà dei ricoverati non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, così come no-vax sono sei delle nove persone in terapia intensiva – mentre le tre vaccinate hanno più di una patologia. Undici infine i pazienti sottoposti a C-Pap.

Aggiornamento anche sulle somministrazioni dei vaccini. Dal 22 dicembre scorso ad oggi l’Asst di Lecco ha effettuato nei propri spazi vaccinali 68.985 somministrazioni di vaccino Covid-19 (6.497 prime dosi, 4.745 seconda dose, 57.743 dosi booster).

Infine, l’Asst informa anche che i propri lavoratori (dipendenti, libero professionisti, specializzandi) assenti per Covid-19 sono 117.