LECCO – La ASST di Lecco comunica i dati relativi ai ricoveri per covid negli ospedali del territorio – alla giornata di oggi, 11 ottobre 2022:

Ospedale A. Manzoni – Lecco

totale pazienti covid positivi n. 42

di cui

n. 1 paziente in terapia intensiva

n. 1 paziente in c-pap

Ospedale S. L. Mandic – Merate

totale pazienti covid positivi n. 9

La nota dell’azienda pubblica precisa che “sul totale dei pazienti ricoverati presso gli Ospedali dell’ASST n. 9 sono ricoverati per malattie respiratorie (covid) uno è ricoverato in Terapia Intensiva per covid, i restanti sono riscontri di positività in pazienti ricoverati per altre motivazioni”.

Riportati anche i dati dei lavoratori dell’ASST di Lecco assenti per positività al Covid-19:

totale operatori assenti n. 52

n. 13 amministrativi

n. 19 infermieri e ostetriche

n. 6 oss/ausiliari

n. 4 tecnici sanitari/riabilitativi

n. 1 operatori tecnici (non san.)

n. 9 medici e dirigenti sanitari