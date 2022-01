LECCO – Spostato a mercoledì 16 marzo 2022 lo spettacolo “Oblivion Rhapsody” in programma per domani, mercoledì 12 gennaio, al Cineteatro Palladium. Il rinvio si è reso necessario a seguito di una positività all’interno della compagnia teatrale Oblivion.

L’organizzazione informa che i biglietti e gli abbonamenti già venduti restano validi per la nuova data e che, per cause non dipendenti dall’amministrazione comunale, i biglietti e gli abbonamenti non saranno rimborsabili. Per tutte le info contattare il Servizio Turismo e Cultura 0341.481140