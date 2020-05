LECCO – Il Coronavirus ha messo in difficoltà anche lo Scigamatt, con l’edizione 2020 che è stata annullata.

Questo il commento del Comitato Organizzatore:

“Cari Amici runners, addetti allo Staff, Sponsors, supporters e fans …

… sappiamo che un vero ScigaMATTO un po’ MATTO in fondo lo è davvero… ma questo è il momento di fare i seri;

in considerazione dell’incertezza derivante dal prolungarsi della situazione epidemiologica da Covid-19 il Comitato Organizzatore ScigaMATT 2020 ha deciso di ANNULLARE l’evento in programma per sabato 12 settembre 2020. Questo ci rattrista molto, ma non è un addio, è un arrivederci al 2021 !!!

Vi chiediamo di restate connessi nelle nostre pagine social per ricevere tutti gli aggiornamenti per un’edizione 2021 che varrà per due”.