LECCO – Continuano a diminuire i ricoveri per Covid negli ospedali lecchesi. 132 letti occupati è il dato complessivo diffuso oggi dall’Asst; 178 il rilevamento di inizio maggio.

Nello specifico ci sono 76 pazienti al ‘Manzoni’ di Lecco, di cui nove in terapia intensiva e uno in C-pap; sono invece 56 i malati di Coronavirus al ‘Mandic’ di Merate, quattro dei quali in terapia intensiva e sei in C-pap.