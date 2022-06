LECCO – Dopo un’attenta valutazione dei flussi dell’ultimo mese, l’ASST di Lecco ha deciso di rimodulare la somministrazione del vaccino anti-Covid-19 erogata all’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco: a partire da giovedì 16 giugno, infatti, il centro vaccinale sarà aperto esclusivamente dalle 8 alle 14, da lunedì a sabato.

Per ricevere la vaccinazione è necessario presentarsi con documento di identità e tessera sanitaria. Nel caso di minori è indispensabile la presenza di un genitore/tutore legale.

Per prenotarsi è necessario utilizzare il portale della Regione Lombardia.

Secondo i dati diramati dall’Asst, dall’8 maggio all’8 giugno sono state somministrate 1831 dosi, di cui 98 per la prima somministrazione, 129 per la seconda, 703 per la terza e 901 per la quarta.