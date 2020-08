LECCO – La campagna di effettuazione dei test sierologici per il personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private prenderà avvio lunedì 24 agosto e terminerà domenica 5 settembre, prevedendo un eventuale prolungamento della finestra temporale fino al 12 settembre sulla base delle adesioni che via via si presenteranno.

Lo screening è rivolto al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli istituti di formazione professionale.

L’adesione alla campagna è volontaria.

La campagna di screening viene effettuata mediante la somministrazione di un test rapido (pungidito) e non di un prelievo venoso, i tempi per avere l’esito del test rapido sono di norma entro i 15’, pertanto i cittadini dovranno attendere l’esito del test presso le sedi di prelievo.

Sono previste due modalità per lo svolgimento del programma di screening:

1. mediante il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale che hanno aderito alla campagna e che eseguiranno direttamente il test sierologico, sul sito internet ww.ats-brianza.it è disponibile l’elenco dei medici del territorio che hanno aderito, mentre sul sito di Regione Lombardia è presente l’elenco di tutti i medici aderenti suddiviso per ATS. Il personale docente e non docente i cui Medici di Medicina Generale hanno aderito alla campagna potrà contattare il proprio Medico (o il personale dello studio) per concordare/prenotare l’accesso allo studio per l’effettuazione del test.

2. Nel caso di personale docente e non docente che voglia partecipare alla campagna, ma il cui Medico di Medicina Generale non aderisce o che sia privo di MMG nel luogo di domicilio lavorativo, questi potrà svolgere il test presso gli ambulatori dedicati che sono stati organizzati dalle ASST sul territorio.

A partire dal 20 agosto è possibile prenotare il test presso gli ambulatori delle ASST attraverso le seguenti 3 modalità:

1. telefonicamente, chiamando il numero verde regionale 800.638.638 e seguendo le indicazioni dell’albero vocale;

2. collegandosi al sito: www.prenotasalute.regione.lombardia.it;

3. attraverso l’APP SALUTILE PRENOTAZONI e al riguardo sul nostro sito internet è pubblicata anche una miniguida per l’accesso e l’ utilizzo dei servizi online di tale app per la gestione del test sierologico per il personale scolastico.

Sul sito ATS BRIANZA alla voce – indicazioni operative per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private – sono riporate tutte le informaizoni utili sul test, unitamente all’elenco degli ambulatori ove è possibile effettuarlo con i relativi orari, nonché è pubblicato il modello di consenso informato che contiene lo spazio per autocertificare la dichiarazione di rientrare fra il personale docente e non docente destinatario della presente campagna di screening.