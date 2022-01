VALMADRERA – Il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi interroga Ats e Conferenza dei sindaci sul rientro alle scuole materne dopo le vacanze invernali e il rischio di diffusione del contagio da Coronavirus tra bambine e bambini.

“Non essendoci dpi sui bambini – spiega Rusconi – il rischio concreto è che gli alunni vengano sottoposti a una quarantena dietro l’altra perché a ogni caso positivo vengono lasciati a casa, non essendo vaccinati. Vorrebbe dire fare settimane ancora senza scuola materna. Su questo si era parlato di test salivari settimanali nelle materne, ma al di là di una sperimentazione a Casatenovo è poi tutto caduto nel nulla. Sarebbe la soluzione più semplice e nemmeno troppo dispendiosa, oltre che ben poco invasiva per i bambini. Certo, avrebbe un 10% circa di margine di errore, ma sarebbe già una bella scrematura per uno screening. Chiedo dunque una risposta urgente da parte di Ats e Conferenza dei sindaci . Non possiamo più permetterci intere classi a casa, con problemi per gli stessi bambini, le famiglie e di conseguenza le attività produttive”.