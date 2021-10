ROMA – Allentamento delle maglie sulla capienza dei luoghi della cultura e delle discoteche. Nel nuovo decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri, nelle zone bianche è prevista infatti una capienza al 100% per i luoghi dello spettacolo, all’aperto e al chiuso, con il green pass.

Per le discoteche, invece, la quota sarà al 50% al chiuso e al 75% all’aperto. L’esecutivo sceglie quindi misure meno restrittive rispetto a quanto raccomandato dal Comitato tecnico scientifico, che per le discoteche aveva indicato una capienza massima del 35% al chiuso e del 50% all’aperto.

Quanto alle manifestazioni sportive, la capienza massima consentita, sempre in zona bianca, è del 60% al chiuso e del 75% all’aperto. Le nuove regole entreranno in vigore a partire da lunedì 11 ottobre dunque niente da fare per l’attesa sfida tra Calcio Lecco e Padova al Rigamonti-Ceppi di domani dove saranno in vigore le restrizioni già applicate nelle gare precedenti.

Infine, sarebbe previsto un inasprimento del regime sanzionatorio per il mancato rispetto delle regole.

“Finalmente tutta la cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre cinema, teatri e concerti al chiuso e all’aperto tornano al 100% della capienza, ovviamente con mascherina e green pass. Negli stadi e nei palasport per la musica stesse regole dello sport”. Lo scrive su Facebook il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Fonte Agenzia DiRE