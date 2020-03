LECCO – A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n. 514 del Presidente della regione Lombardia del 21 marzo che prevede “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, da oggi lunedì 23 marzo tutte le sedi lombarde dell’Agenzia delle Entrate sospenderanno la ricezione del pubblico. In conformità a quanto prescritto dal DPCM 11 marzo 2020 e dal DL 17 marzo 2020, i servizi saranno garantiti attraverso lo svolgimento delle attività in modalità lavoro agile.

A Lecco niente sportello dunque nei nuovi uffici di corso Promessi Sposi. L’ufficio territoriale di Merate era già chiuso, a seguito del ricovero in ospedale di una dipendente risultata positiva al Coronavirus e la conseguente quarantena dei colleghi, una decina in tutto.

Contatti con gli uffici e Call center

È sempre possibile richiedere assistenza attraverso:

• il numero verde 800.90.96.96 (da telefono fisso) o 0696668907 (da cellulare): dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13 per i servizi fiscali; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 per i servizi catastali e ipotecari.

• i Centri di Contatto delle Direzioni provinciali – i recapiti telefonici e di posta elettronica sono disponibili nelle pagine di ogni direzione provinciale alla voce “Informazioni e assistenza fiscale”;

• gli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali – gli indirizzi di posta elettronica sono disponibili nelle pagine degli Uffici territoriali e degli Uffici provinciali Territorio

• l’elenco degli indirizzi PEC dell’Agenzia delle Entrate è disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it alla pagina Home / L’Agenzia / Uffici e Pec / Posta elettronica certificata – Entrate / Pec Direzioni Provinciali. Per l’Ufficio provinciale di Milano Territorio si dovrà usare il seguente indirizzo PEC: up_milano@pce.agenziaterritorio.it.

Servizi di pubblicità immobiliare

Sono sospese tutte le attività di sportello compresa l’accettazione delle formalità.

Annullamento CUP

Gli appuntamenti prenotati (CUP) sono annullati e attualmente non è possibile effettuare nuove prenotazioni.

Servizi on line

È possibile usufruire della maggior parte dei servizi collegandosi dal pc di casa o dal proprio smartphone ai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Milano, 22 marzo 2020