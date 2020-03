LECCO – La Rsu dell’Asst Lecco, in questo momento di emergenza, aveva già posto diverse richieste a tutela dei lavoratori degli ospedali del territorio. Dopo la prima fase dell’emergenza tuttavia, la rappresentanza sindacale denuncia “una situazione estremamente preoccupante della diffusione del contagio tra i dipendenti, alcuni dei quali (tre) hanno già presentate le dimissioni senza preavviso”.

Si segnalano inoltre “operatori chiamati in servizio da graduatorie che, per terrore, rinunciano al posto di lavoro”.

Chiediamo per l’ennesima volta interventi urgenti che tutelino i lavoratori.

1) Tamponi per tutti i dipendenti in servizio per verificare quanto si sia diffuso il virus e prendere i relativi provvedimenti.

2) Interventi urgenti di sanificazione e isolamento dei pazienti,

3) Fornitura dei DPI.

4) Un intervento delle autorità preposte a tutela del personale e dei cittadini.

Chiediamo assunzioni di personale sanitario, fornitura strumenti di protezione; non c’è più tempo!! Si mettano in atto azioni immediate a tutela dei lavoratori e della cittadinanza.

Consideriamo gravemente insufficienti le scelte sin qui operate dalla Direzione sia per quanto riguarda le risorse umane sia per l’approvvigionamento di dispositivi di protezione per la tutela degli operatori e la loro gestione, sia per le informazioni incomplete rilasciate agli organi di stampa.

Chiediamo l’apertura di un tavolo permanente per la gestione dell’emergenza.

Ringraziamo tutti i nostri colleghi operatori e tutta la popolazione che ci sostiene attraverso la loro solidarietà.

Rimanete a casa Grazie

Rsu Asst Lecco