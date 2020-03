MILANO – Duecento contagiati in provincia di Lecco all’alba di venerdì 13 marzo, 29 quelli in città, dato probabilmente da aggiornarsi più volte durante la giornata e nel tempo a venire perché i casi anche nel nostro territorio sono in aumento e si dovrà attendere almeno la prossima settimana per vedere se le misure di contenimento imposte dai Decreti del governo rallenteranno i contagi prima e i decessi poi.

Sebbene con alcune discrasie rispetto ai numeri ufficiosi in possesso delle autorità locali, Regione Lombardia ha diffuso un portale interattivo dove poter consultare i dati ufficiali, utile per avere un quadro generale della situazione emergenziale e per evitare il rincorrersi di voci e allarmismi. Grafici, tabelle e mappa dell’emergenza, con una fondamentale timeline che mostra il propagarsi dei casi di Covid19 in Lombardia.

Tutti i dati nelle grafiche in questa pagina sono aggiornati alle 16.30 del 12 marzo