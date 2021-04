CALOLZIOCORTE – Incontri online dedicati agli studenti in uscita dalle scuole superiori per aiutarli a conoscere le professioni e le realtà lavorative della Valle San Martino e del Lecchese: è questa l’iniziativa proposta dal Punto InformaGiovani Valle San Martino e dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, in collaborazione con il Comune di Calolziocorte, nell’ambito del progetto Workstation.

Il primo incontro in webinar si terrà oggi, giovedì 22 aprile, e vedrà la partecipazione di 14 classi appartenenti agli istituti Lorenzo Rota di Calolziocorte, Giuseppe Parini, Bertacchi e Fiocchi di Lecco.

Per mercoledì 28 aprile è in programma un secondo meeting con Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva, a cui aderiranno 18 classi dell’Istituto Lorenzo Rota.

L’Assessore Marina Calegari precisa: “La Comunità Montana, alla luce delle particolari esigenze educative dei nostri pre-adolescenti e adolescenti che in questo ultimo anno sono stati travolti dall’emergenza pandemica e da una conseguente crisi relazionale, investe e stimola la loro crescita professionale, senza tralasciare la maturazione del loro mondo interiore ed emotivo”.