MILANO – Il processo in Appello del Ponte di Annone davanti alla V sezione della Corte d’Appello di Milano è stato aggiornato a metà gennaio 2024. Oggi si è aperta l’udienza e per questioni tecniche, tra cui la remissione di querela sulle parti che sono state risarcite dal danno, è stata subito aggiornata.

In primo grado a Lecco il giudice Enrico Manzi del Tribunale di Lecco aveva condannato a 3 anni e 8 mesi Angelo Valsecchi, all’epoca dei fatti dirigente della Provincia di Lecco, a 3 anni 6 mesi Giovanni Salvatore, dirigente Anas responsabile per la Statale 36 e a 3 anni Andrea Sesana, funzionario della Provincia di Lecco.

I legali dei tre condannati hanno fatto ricorso in Appello e il rinvio deciso oggi non influirà sulla prescrizione, visto che per i reati di omicidio stradale e crollo colposo si arriva ben oltre i dieci anni. Il 19 gennaio i tre imputati torneranno davanti ai giudici della V sezione della Corte d’Appello di Milano.

