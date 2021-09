LECCO – Elisoccorso in volo sopra ai cieli lecchesi nel pomeriggio di ieri, quando una 53enne è caduta per oltre 70 metri sotto alla cima del monte Resegone. La donna, varesina in escursione con la famiglia, è apparsa subito in condizioni critiche per via dei diversi traumi subiti durante l’incidente.

Intervenuti all’istante i soccorritori del Cnsas e l’elicottero decollato da Milano. Dopo aver recuperato la malcapitata, il mezzo l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese.

Per via delle ferite gravi, in serata la donna è stata operata e la prognosi resta riservata.