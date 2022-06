LECCO – Duplice intervento per i Vigili del Fuoco alle pozze di Erve nel pomeriggio di oggi, domenica 19 giugno.

Il primo allarme è scattato per una ragazza scivolata per circa cinque metri sul greto del torrente. Sul posto una squadra SAF di tre persone, mezzo fuoristrada Defender, una squadra di terra del Cnsas e l’elicottero del 118. La ragazza di 18 anni è stata stabilizzata ed elitrasportata in ospedale con trauma cranico.

Poco più tardi, sempre alle pozze di Erve, una donna di 37 anni ha avuto un malore: è stata recuperata dalla squadra SAF dei Vigili del Fuoco e consegnata al personale del 118 per le cure del caso.