LECCO – Nel pomeriggio di ieri lunedì 5 dicembre, a Lecco, un servizio straordinario di controllo in via Sassi, in piazza Diaz ed in alcune aree del centro cittadino, finalizzato a verificare ed eventualmente contrastare alcune segnalate situazioni che hanno recentemente generato allarme sociale.

Il servizio, coordinato della Polizia di Stato, ha avuto luogo con l’impiego di personale della Squadra Volanti, coadiuvato da quello della Squadra Amministrativa della Questura e da quattro pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano.

Durante il servizio sono stati effettuati controlli anche nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco, due mirati posti di controllo in Lungolario Cadorna ed in Lungolario Piave, nonché controlli amministrativi e di avventori presso alcuni esercizi pubblici.

Complessivamente, sono state identificate 102 persone, controllate 25 autovetture e controllati tre esercizi pubblici; nel corso del servizio, inoltre, sono state elevate otto sanzioni amministrative (in particolare, per mancata esposizione della Scia, per orari difformi di apertura, per mancanza precursori, per mancanza tabella alcolemica, per cucina sporca, per mancanza etichetta cibi congelati, ecc.) nei confronti del titolare di un’attività commerciale sita nei pressi della stazione, per un importo totale contestato di 7mila euro.

Analoghi controlli saranno effettuati anche nelle prossime settimane.