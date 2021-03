LECCO- Il ritorno alla zona rossa ha nuovamente causato una frenata brusca alle speranze di ripartenza dell’attività sportiva di base.

Per questo livello di emergenza il dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha specificato che sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati da tutti gli Enti di Promozione Sportiva, e quindi anche quelli promossi dal Csi.

È stata inoltre disposta dal Coni la sospensione degli allenamenti delle squadre iscritte alle competizioni che, pur essendo di preminente interesse nazionale, sono state sospese per effetto dell’art.41 comma del DPCM (sport in zona rossa).

“Vi sappiamo pienamente rispettosi di queste indicazioni, ma anche pronti a ripartire, con gradualità e prudenza” spiegano dal Csi Lecco e per questo il comitato si prepara in anticipo ad un’eventuale ripartenza delle attività.

“Vogliamo continuare ad essere “Pronti comunque”. Per far diventare opportunità tutte quelle piccole occasioni di sport che potrebbero presentarsi quando la situazione epidemiologica tenderà al miglioramento ed usciremo dalla zona rossa” continuano sul sito ufficiale del comitato lecchese.

In cima alla lista delle attenzioni c’è l’ennesima ripresa degli allenamenti. Per tutti gli sport, per quelli di squadra e per quelli individuali. Se la situazione epidemiologica lo permetterà, tra maggio e giugno potrebbero esserci forme brevi di campionato per gli sport di squadra e anche piccole manifestazioni degli sport individuali.

Martedì 23 marzo alle 20:30 sul nuovo canale “Csi Lecco Live TV“ del profilo YouTube del Comitato, ci sarà “Sete di sport” una serata informativa aperta a tutti.

La trasmissione si aprirà con un momento di preghiera e riflessione con don Andrea, consulente ecclesiastico del comitato lecchese. Successivamente si parlerà dell’ipotesi di programmazione sportiva in cantiere.

In conclusione di serata si parlerà del progetto “RiSportiamo” varato dal Csi Nazionale in favore del territorio.

F.M.