LECCO – L’imminente stagione congressuale elettiva, il bilancio di previsione per l’anno 2021, i ragionamenti sui percorsi possibili per i campionati degli sport di squadra aventi valenza nazionale: questo il canovaccio lungo il quale si sono snodati i lavori del Consiglio del CSI di Lecco, convocato in modalità a distanza per la sua seconda seduta stagionale.

“Ci aspettano una chiusura e un’apertura di anno davvero caldi. ‘Pronti comunque‘…