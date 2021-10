LECCO – Dopo anni di intensa collaborazione con la direzione del Si.M.U.L. e di costante impegno nella ricerca, tutela e valorizzazione del ricco patrimonio di fotografie appartenenti al territorio, il fotografo Luigi Erba è protagonista della nuova mostra “Luigi Erba. L’Archivio presente”.

A cura di Barbara Cattaneo, l’esposizione è in programma dal 24 ottobre 2021 al 23 ottobre 2022 nella sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure, piazza XX settembre 22, a Lecco.

“Una grande esposizione di un fotografo italiano come Luigi Erba – sottolinea Simona Piazza, assessore alla Cultura del Comune di Lecco – che da tanti anni collabora con il Si.M.U.L. valorizzando i nostri archivi tramite donazioni dirette fatte dall’artista stesso e sensibilizzando i colleghi nel farlo, accrescendo i nostri fondi fotografici. Stavolta sarà lui stesso il protagonista di una mostra antologica che ripercorre gli anni della sua carriera in una galleria a disposizione dei cittadini per un anno intero”.

Con più di settanta opere esposte, la mostra ripercorre la lunga attività fotografica dell’autore – dagli anni Settanta fino ai nostri giorni – servendosi del concetto di archivio presente, dinamico, come lente con la quale riflettere sulla propria produzione e ri-produrre a propria volta. Come per molte delle mostre precedentemente realizzate presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo Paure, anche questa esposizione si inserisce nel progetto di acquisizione e valorizzazione di fondi fotografici per la fototeca del Comune di Lecco e del Si.M.U.L., arricchendo così la sua già grande collezione di oltre 3000 esemplari con la cospicua donazione dell’autore, esposta in mostra. Grazie anche all’inserimento dell’evento nel programma del Milano PhotoFestival 2021, la rassegna propone di promuovere e omaggiare l’opera di Luigi Erba anche a livello extra-territoriale, valorizzando l’impegno profuso dall’autore in tutti questi anni tra ricerca e sviluppo della fotografia nell’interpretazione personale del paesaggio nella sua accezione di “non luogo”.



L’inaugurazione della mostra è in prevista sabato 23 ottobre alle 18. Fra gli eventi collaterali legati alla mostra si segnala la visita guidata con Luigi Erba in programma venerdì 29 ottobre alle 18 e la presentazione e firma del catalogo prevista sabato 13 novembre alle 18. Alla mostra si accede con prenotazione (è possibile telefonare allo 0341.286729 o scrivere una mail a palazzopaure@comune.lecco.it, anche solo per maggiori informazioni) e green pass obbligatori per tutti gli eventi, al costo di 2€ (compresa la visita di tutte le collezioni permanenti: Galleria d’arte contemporanea e Osservatorio alpinistico), sarà visitabile nei seguenti orari: il martedì dalle 10 alle 13, il mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18 fino al 31 dicembre 2021; dal 1° gennaio 2022 sarà possibile accedere alla mostra il martedì dalle 10 alle 14 e da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18.