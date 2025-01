CULTURA CLASSICA. PER L’AICC ANDREA CAPRA SU “LE SUPPLICI DI EURIPIDE”

LECCO – L’anno nuovo si inaugura per la AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica – delegazione di Lecco) all’insegna del teatro come potente linguaggio espressivo portatore di un forte messaggio contro ogni guerra. Il prossimo venerdì 10 gennaio sarà gradito ospite il professor Andrea Capra, con la conferenza dal titolo Le Supplici di Euripide fra tragedia e commedia.

Andrea Capra è professore ordinario all’Università degli Studi di Milano, con una carriera internazionale di grande prestigio, che lo ha portato dall’Italia a Cambridge, Harvard, Princeton, Durham. Al suo attivo ha numerosi saggi (soprattutto su Platone, Aristofane, poesia lirica arcaica, romanzo ellenistico) con uno sguardo aperto a vie interpretative nuove, all’incrocio fra generi e prospettive. Nel 2023 ha curato per Rizzoli l’introduzione alla tragedia euripidea Supplici, fornendo nuove coordinate per comprendere questa opera particolare all’interno del panorama drammaturgico euripideo. Sarà interessante esplorare insieme a un esperto il “laboratorio” creativo ed espressivo del grande autore antico.

Gli incontri, come sempre, sono liberi e gratuiti e si svolgeranno alle ore 21 presso l’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’ in via XI febbraio a Lecco. In tale occasione sarà anche possibile iscriversi, per chi vuole, alla AICC.

Informiamo inoltre che venerdì 17 gennaio partirà la seconda edizione del corso di latino per adulti (le iscrizioni sono chiuse), tenuto dal professor Massimiliano Sacchi (Liceo Classico ‘Manzoni’ di Lecco), che continua una iniziativa di alcuni anni fa fortemente voluta dalla compianta prof.ssa Elisabetta Ghislanzoni, colonna della AICC di Lecco. Alla base del corso c’è l’idea di riscoprire la lingua e la letteratura latina, ‘rispolverando’ conoscenze degli anni liceali: Sallustio, Catullo, Livio, Virgilio diventano compagni di viaggio per esplorare la bellezza.