LECCO – Ricominciano le iniziative culturali della AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) di Lecco. Lo scorso anno scolastico le conferenze, con un buon successo di pubblico, si sono svolte online, ma ora finalmente è possibile tornare in presenza. L’associazione, attiva nella nostra città dal lontano 1983, propone incontri e conferenze con grandi personalità della cultura nazionale, per approfondire tematiche dell’antichità e riscoprire legami con l’oggi.

Il primo appuntamento è previsto per il prossimo venerdì 22 ottobre alle 21 nell’aula magna del Liceo “A.Manzoni” in via XI Febbraio 8 a Lecco. Relatrice sarà Maria Luisa Montagna, docente di filosofia e oggi dirigente del Manzoni. Il tema scelto è: “La filosofia pratica: spunti di riflessione tra felicità, dovere, utilità e libertà”. Dialogheranno con lei altri due docenti del Liceo Manzoni, Michele Donnanno (filosofia) e Emanuela Mauri (scienze). Si è voluto inaugurare la stagione culturale con una conferenza-dialogo, che recupera l’idea della vicinanza dopo il lungo isolamento forzato. L’interlocutore privilegiato, in ragione del sostegno e dell’amicizia di questi anni, è parso quindi il Liceo “A.Manzoni”.

Uno degli obiettivi dell’associazione è l’apertura a un pubblico più vasto: i più giovani sono i benvenuti. L’ingresso è gratuito. Per ragioni organizzative, si prega di inviare un’email di prenotazione (info@aicclecco.it) oppure telefonare alla segreteria (338.7444328). Sarà richiesta l’esibizione del Green Pass. Si ricorda che l’uso della mascherina all’interno del locale è obbligatorio. In tale occasione sarà anche possibile iscriversi all’associazione.