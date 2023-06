LECCO – Con la presentazione di giovedì 22 giugno della campagna di comunicazione a supporto della raccolta fondi per il rilancio del Teatro della Società di Lecco, hanno preso il via sabato 24 e domenica 25 giugno le visite al cantiere dello storico edificio, in attesa che il secondo lotto di lavori possa cominciare.

Particolarmente vivace è stata la risposta della comunità locale: circa 300 sono stati i cittadini che si sono iscritti tramite la piattaforma Eventbrite alle visite guidate, preceduti nella serata di venerdì dall’incontro riservato ai rappresentanti delle istituzioni.

Positivo il riscontro qualitativo espresso dai visitatori all’iniziativa, che ha avuto lo scopo di riannodare i fili del dialogo tra il teatro e la comunità locale, presentando i lavori svolti nel corso del primo lotto e anticipando gli obiettivi dell’avvio di quello successivo, per il quale l’Amministrazione comunale si è posta l’obiettivo di concludere l’intervento entro la fine del 2024.

Interesse e curiosità hanno accompagnato le visite che dalla platea si è sviluppata fino nel sottotetto, con la presentazione dei lavori di consolidamento e totale bonifica del soffittone e della volta con l’acrilico di Orlando Sora, per poi fare tappa nel ridotto e nel foyer, dove si sono potuti ammirare i dipinti ottocenteschi emersi dalla campagna di saggi voluta dall’Amministrazione comunale.

La prossima apertura al pubblico del teatro sarà il 15 luglio prossimo dalle 21 alle 23, in occasione della “Notte bianca“.