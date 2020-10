LECCO – Sono cominciati i laboratori dell’associazione lecchese Spettacolaree, che tramite i suoi volontari ha l’obiettivo di promuovere le diverse arti dello spettacolo tra i più giovani.

Il gruppo si riunisce ogni sabato dalle 15 alle 18 negli spazi Arci di via Cesare Cantù, promuovendo diverse attività, tra cui laboratori di recitazione teatrale, lavori per bambini e ragazzi fino ai 14 anni, e cinema, per ragazzi dai 14 anni in su. Eventi che quest’anno hanno ricevuto attenzioni particolari dal punto di vista della sicurezza, a causa delle precauzioni maggiori assunte per rispettare tutte le normative anti-Covid

“Ci siamo impegnati molto per rendere sicuri i nostri spazi e soprattutto per trovare nuovi modi di trasmettere le nostre passioni anche in questo periodo particolare”, dicono gli organizzatori al termine dell’Open Day. “Finalmente possiamo partire con una nuova stagione, sperando di poter proporre attività nuove e interessanti per tutti gli iscritti”. Per i laboratori di teatro e cinema le porte di Spettacolaree sono ancora aperte nelle prossime settimane: “Chiunque voglia provare queste due aree di spettacolo potrà ancora farlo nelle prossime settimane”.

L’associazione quest’anno ha anche intenzione di continuare con progetti paralleli iniziati negli scorsi anni, oltre a prepararne di nuovi. Ricomincerà presto la produzione di Spettacolmovies, la rubrica video che propone i pareri dei soci di Spettacolaree sulle ultime uscite in sala, in collaborazione con il Cinema Jolly di Olginate. Non ultimo, è in cantiere un progetto che mira a coinvolgere i talenti canori di Lecco e provincia, con i quali Spettacolaree vuole collaborare per dare vita a contenuti web audiovisivi.

Chiudono i giovani organizzatori: “Siamo aperti a tutti coloro che vogliano trovare uno spazio per far crescere il loro talento. Non vediamo l’ora di poter tornare a divertirci e a imparare insieme, nel corso di questa stagione”.

Per ulteriori informazioni, Spettacolaree è raggiungibile tramite i profili Facebook e Instagram, oltre che sul sito, alla mail info@spettacolaree.it e al numero di telefono 347.311.0538.