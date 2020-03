ROMA – Slittamenti per adempimenti fiscali e contributivi, cassa integrazione, voucher baby-sitter e congedi parentali. E ancora, assegno da 600 euro per lavoratori autonomi e stagionali, bonus da 100 euro per i dipendenti che non possono lavorare in smart working.

Questi i provvedimenti principali contenuti nel Decreto Cura Italia con le misure economiche per reagire all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Presentato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il documento si aggira su un impegno da 25 miliardi di euro: tre e mezzo andranno alla sanità, dieci a provvedimenti per il lavoro. Un altro piano seguirà ad aprile, questa volta sostenuto da fondi dell’Unione Europea.