DA SAN GIOVANNI A RANCIO IL PICCOLO PRESEPE VIVENTE DEI RAGAZZI

LECCO – Si è concluso con una messa animata nella chiesa del Beato Mazzucconi a Rancio di Lecco il Presepe Vivente serale iniziato sul sagrato della parrocchiale di San Giovani Evangelista a San Giovanni. L’evento è stato organizzato dalle catechiste dei ragazzini che frequentano le scuole medie: i preadolescenti. Per i ragazzi delle scuole medie, il presepe vivente ha diversi significati importanti. Educazione e Tradizione, Collaborazione e Lavoro di Squadra:, Espressione Creativa, Valori e Insegnamenti. Inoltre partecipare a un evento comunitario come il presepe vivente aiuta i ragazzi a sentirsi parte della loro comunità, promuovendo un senso di appartenenza e di responsabilità verso gli altri.

Ad accompagnare il piccolo corteo tre Re Magi con il parroco don Claudio Maggioni a cui si sono aggiunti, durante il percorso, altri piccoli figuranti che hanno interpretato varie stazioni con i personaggi del presepe. Al termine del tragitto ad accoglierli il vicario per la pastorale giovanile don Giuseppe Pellegrino che si è unito al gruppo dei figuranti che si è trasferito in chiesa per la nascita di Gesù e per partecipare alla messa.