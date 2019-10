MOZZATE (CO) – Insegue la moglie, la stordisce con una martellata in testa e la sequestra, per poi tentare di togliersi la vita pugnalandosi al petto. Ennesima storia di violenza coniugale che arriva in questo caso dalla provincia di Como ma ricorda quanto successo a Lecco solo dieci giorni prima. L’uomo, un 57enne di Mozzate, si trova piantonato in ospedale in attesa del trasferimento nel carcere di Varese.