LECCO – Uno degli anticipi della 16^ giornata del girone A di Serie C è Lecco-Pro Vercelli, match visibile in chiaro su Rai Sport. Si sfidano due squadre vogliose di riscatto, perché entrambe reduci da una sconfitta.

In panchina per il Lecco non ci sarà Gaetano D’Agostino, che è stato fermato dal giudice sportivo per tre giornate.

Al suo posto siederà l’allenatore in seconda Gaetano Mancino che presenta così il match in conferenza stampa: “Non posso nascondere di essere molto emozionato, ma più ci avviciniamo alla partita e più questa emozione si trasforma in concentrazione. Spronerò la squadra con la mia voce come faccio di solito da secondo in panchina. Abbiamo fatto ricorso per cercare di limitare le giornate di squalifica del mister. Se questo non dovesse succedere però si va avanti tranquillamente anche senza di lui in panchina, perché alla fine mister D’Agostino è comunque sempre presente”.

Questa la risposta di mister Mancino alle domande relative al modulo che vedremo in campo: “Il mister in settimana ha preparato l’allenamento cercando di giocare sia a 3 che a 4 in difesa. Ci siamo allenati bene, ma aspetteremo la rifinitura di oggi per valutare, perché siamo in grado di utilizzare entrambe le soluzioni. Anche giocare a 3 in mezzo al campo può essere un’alternativa. Abbiamo provato in allenamento l’assetto visto contro la Pro Patria nel secondo tempo, anche se c’è da dire che purtroppo durante l’anno non abbiamo mai avuto tutti gli effettivi a disposizione per sperimentare nuove soluzioni. Sappiamo che questa sarà una partita molto difficile perché la Pro Vercelli è una squadra ben allenata che viene a prenderti alta ed è propositiva. Tuttavia, verranno qui con la consapevolezza che non sarà semplice giocare contro questo Lecco. Abbiamo preparato il match per alzare i ritmi più di loro e rimanere lucidi nel mettere in atto i nostri principi di gioco”.