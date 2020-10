LECCO – Sarà il ballottaggio a decidere chi amministrerà la Città di Lecco. Alle 15 di oggi, lunedì 5 ottobre, chiuderanno i seggi e inizierà lo scrutinio delle preferenze. I risultati in diretta dai seggi e dai comitati elettorali.

Dal primo turno è uscito in testa il centrodestra, unito sotto al nome di Peppino Ciresa e forte di un 49% scarso di preferenze. A sfidarlo, col 41% del primo turno, Mauro Gattinoni al timone di un centrosinistra che nel secondo turno ha visto il riavvicinamento di Appello per Lecco, lista civica già in maggioranza nel decennio che va a chiudersi insieme all’ex sindaco Virginio Brivio e che al primo turno non ha superato il 6% col candidato Corrado Valsecchi. Nessuna indicazione di voto dal 4° contendente, il pentastellato Silvio Fumagalli.

Ore 15.51 – Superati i tre quarti dei seggi scrutinati, leggero vantaggio di Ciresa con 7.655 voti, Gattinoni 7.533.

CIRESA GATTINONI TOTALE non definitivo 7655 7533 Sezione 1 308 255 Seggio 1/S Sezione 2 Sezione 3 269 247 Sezione 4 267 227 Sezione 5 214 178 Sezione 6 212 212 Sezione 7 Sezione 8 225 292 Sezione 9 Sezione 10 312 249 Sezione 11 288 242 Sezione 12 Seggio 12/S Sezione 13 236 209 Seggio 13/S Sezione 14 Sezione 15 Sezione 16 327 298 Sezione 17 339 272 Sezione 18 327 286 Sezione 19 372 268 Sezione 20 Sezione 21 233 305 Sezione 22 321 355 Sezione 23 Sezione 24 229 240 Sezione 25 211 289 Sezione 26 168 138 Sezione 27 119 159 Sezione 28 381 311 Sezione 29 328 411 Sezione 30 381 311 Sezione 31 Sezione 32 Sezione 33 286 311 Sezione 34 328 411 Sezione 35 Seggio 35/S Sezione 36 185 173 Sezione 37 Sezione 38 147 206 Sezione 39 Sezione 40 230 267 Sezione 41 251 246 Sezione 42 Sezione 43 161 165

Ore 15.41 – Dato parziale dal comitato Gattinoni: Ciresa 5.733 – GATTINONI 5.845

Ore 15.37 – Gattinoni avanti 3.192 voti a 3.157.

Ore 15.33 – Altri seggi e sempre lieve vantaggio per i centrodestra: 1.838 a 1.795.

Ore 15.27 – I primi dati delineano un vero e proprio testa a testa. Con 6 sezioni scrutinate Ciresa conquista 1.171 mentre 1.157 Gattinoni.

Ore 15.24 – Affluenza definitiva al secondo turno: 57,60%. Lo 0,27% in più del 2015 quando Brivio si impose su Negrini.

Ore 15.20 – Prima sezione chiusa la numero 43: Gattinoni in vantaggio 165 contro i 161 di Ciresa.

Ore 15.16 – Il 59% è il dato ufficioso dell’affluenza alla chiusura dei seggi. Se confermato sarebbe inferiore al 64% del primo turno ma si resta in attesa di quello che verrà diramato a breve dal Ministero dell’Interno. 57,33% il dato registrato nel 2015.

Ore 15.01 – Nel comitato di Fattore Lecco c’è ottimismo per Mauro Gattinoni, il quale seguirà lo spoglio da casa. “Ma tocchiamo ferro” il commento dello staff.

Ore 14.45 – Ultimi quindici minuti disponibili per votare. L’attesa è innanzitutto per il dato dell’affluenza, ieri alle 23 fermatosi sei punti sotto a quello di domenica 20 settembre. Lunedì 21 alle 15 era andato alle urne il 64,40% dei cittadini lecchesi.