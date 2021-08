LECCO – Lunedì 6 settembre alle 21 in Piazza Garibaldi a Lecco ritorna la “Serata in Maglione Rosso”, nel corso della quale i Ragni presenteranno le loro ultime avventure sulle montagne del mondo. Fra queste la recentissima spedizione in Groenlandia che Matteo Della Bordella racconterà in anteprima al pubblico lecchese.

“Finalmente di nuovo insieme, faccia a faccia con gli amici che ci seguono e ci sostengono, per raccontare le nostre avventure fra le montagne del mondo e condividere la passione che ci unisce e ci motiva – comunicano i membri del gruppo -. Nonostante tutte le vicissitudini e le limitazioni che ci hanno accompagnato dall’inizio di questa pandemia, di esperienze da raccontare ne abbiamo tantissime, a cominciare dalla più recente in ordine di tempo, che ha visto il nostro past president Matteo Della Bordella impegnato in una bellissima spedizione “by fair means” fra i fiordi e le pareti inesplorate della Groenlandia”.

Sarà proprio lui a presentare in anteprima alla platea lecchese le immagini più spettacolari di questa avventura che lo ha portato ancora una volta ad affrontare una lunga traversata in kayak, cui ha fatto seguito l’apertura di due splendide vie sulle pareti del Mythics Circque, dove Matteo, in cordata con gli amici Silvan Schüpbach e Symon Welfringer, ha salito quelli che lui stesso definisce alcuni dei più bei tiri di corda che gli sia mai capitato di scalare.

Dalla lontane grandi pareti artiche si passerà poi ai massi incastonati fra le valli alpine, meta degli appassionati di bouldering, con il video dedicato ai più bei passaggi saliti nelle ultime stagioni dal Ragno Simone Tentori.

Ci si sposterà poi vicino a “casa”, sulla Parete Rossa del San Martino che sovrasta il lago e i rioni di Lecco, dove negli scorsi mesi il presidente Luca Schiera e Dimitri Anghileri hanno aperto una nuova e difficile multipitch. Anche in questo caso si tratta di un’anteprima assoluta, visto che la via non ha ancora avuto una presentazione “ufficiale” al pubblico.

“Misterioso è invece il contenuto del video che il nostro inossidabile Simone Pedeferri e Paolo Marazzi hanno preparato apposta per la serata, ma, conoscendo i personaggi, si tratterà sicuramente di uno spunto capace di far riflettere… con l’umorismo e la simpatia che li contraddistingue – promettono i Ragni -. Non mancherà, ovviamente un momento dedicato ai ragazzi della nostra squadra sportiva giovanile, che, come sempre, ci rendono orgogliosi per la passione con cui si dedicano all’agonismo e per i risultati ottenuti”.

“Un momento speciale nel corso dell’appuntamento verrà dedicato a due Ragni che sono sempre nel nostro cuore e nel nostro ricordo: il grandissimo Casimiro Ferrari, di cui ricorre il ventennale della scomparsa, e il nostro amatissimo Lorenzo Mazzoleni, caduto 25 anni fa, mentre scendeva dal K2, dopo averne raggiunto la vetta con una salita compiuta in bello stile (senza ossigeno e senza il supporto di portatori d’alta quota) assieme agli altri Ragni Giulio Maggioni, Mario e Tore Panzeri” concludono.